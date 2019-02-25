Дочка прес-секретаря Путіна працює в Європарламенті, - розслідування

Пєскова зареєстрована стажером в офісі французького євродепутата Емеріка Шопрада

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета работает стажером в Европейском парламенте и имеет беспрепятственный доступ к ряду документов Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на расследование журналистов "Радио Свобода".

Так, Пескова официально зарегистрирована стажером в офисе французского евродепутата Эмерика Шопрада, который публично поддерживал аннексию украинского Крыма Россией в 2014 году. В частности, ее данные указаны в открытом доступе на странице Шопрада на сайте Европарламента.

Евродепутат в ответ на запрос "Радио Свобода" подтвердил, что в его команде действительно работает дочь Пескова, и отметил, что это уже ее вторая стажировка в ЕП.

"Госпожа Пескова, безусловно, дочь важной в Российской Федерации персоны, но как студент, она имеет не меньше прав, чем другие молодые люди, проходящие стажировку как часть их обучения", - подчеркнул Шопрад.

По его словам, дочь пресс-секретаря Путина пока не ведет профессиональной деятельности в России, ни в частных, ни в государственных учреждениях.

"Соответственно, здесь не может быть конфликта интересов в исполнении моего мандата депутата Европейского парламента", - пояснил евродепутат.

Шопрад является членом комитета по иностранным делам Европарламента, а также подкомитета по вопросам безопасности и обороны. Кроме того, он является делегатом в комитете парламентского сотрудничества ЕС-Россия.

Евродепутат от крупнейшей парламентской группы - правоцентристской Европейской народной партии Сандра Калниете считает, что утверждение Песковой на работу стажером является "небрежностью".

"Это нарушение общих правил безопасности Европейского парламента", - подчеркнула парламентарий.

Издание отмечает, что в качестве стажера дочь пресс-секретаря Путина имеет беспрепятственный доступ к зданиям Европарламента как в Брюсселе, так и в Страсбурге. Она также может посещать заседания всех комитетов и другие встречи. Кроме того, Пескова имеет доступ как к внутренней компьютерной сети Европейского парламента, и к внутренней сети евродепутата.

Так, стажеры в Европарламенте получают зарплату из бюджета евродетутата. Однако сейчас неизвестно, сколько получает Пескова, и платят ли ей вообще.

Напомним, в августе 2017 года Пескова попала в "Чистилище" Украинского центра "Миротворец". "Черный список" россиянка пополнила из-за приезда в оккупированный Севастополь.

Также сообщалось, что Елизавета Пескова, которая уже семь лет проживает в Париже, не собирается возвращаться в Россию.