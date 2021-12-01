Дочка Навального отримає за батька премію Сахарова

"Нагороду вручать Дар'ї Навальній, оскільки її батько перебуває в ув'язненні в Росії і сам не зможе брати участь у церемонії. Вручення відбудеться опівдні 15 грудня на пленарному засіданні Європарламенту в Страсбурзі. Як очікується, на церемонії буде присутній і найближчий соратник Навального Леонід Волков", - пише видання.

Варто відзначити, що Навального на премію висунули найбільша фракція Європарламенту ЄНП і третя за кількістю депутатів фракція "Оновити Європу" - "за його мужність у боротьбі за свободу, демократію і права людини". Російського політика вони назвали "головним політичним опонентом" президента РФ Володимира Путіна.

Варто відзначити, що в 2019 році Навального вже номінували на премію Сахарова, але тоді він не потрапив навіть в шорт-лист. У 2021 році у фінал премії вийшла група афганських правозахисниць, активісток, журналісток і представниць політики, а також болівійка Жанін Аньєс, яка стала другою в історії країни жінкою-президентом.

Навальний вже заявив, що хоче присвятити свою премію борцям з корупцією в усьому світі "в їх будь-яких якостях".