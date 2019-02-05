Дочка Березкіна: нас звинувачують в тому, що ми створювали робочі місця

Фото: Вікторія Березкіна (facebook.com, Виктория Березкіна)

Вікторія Березкіна зустрілася зі слідчим

Дочка народного депутата України Станіслава Березкіна Вікторія забрала в Національному антикорупційному бюро України підозру про вчинення злочину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"Зустрілася зі слідчим. Мені вручили підозру. Якщо коротко, то нас звинувачують в тому, що ми розвивали економіку, відкривали виробництва, створювали робочі місця", - повідомила Березкіна.

Нагадаємо, детективи НАБУ під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ведуть кримінальне провадження щодо порушень при отриманні "Креатив груп" кредитів у банківських установах в 2014 році. У рамках провадження у жовтні 2018 року були затримані і надалі випущені під заставу 10 осіб, колишніх і діючих співробітників "Креатив Груп" і "Ощадбанк". Надалі основні обмежувальні заходи щодо затриманих були скасовані.

Раніше в інтерв'ю "Українським новинам" Максим Березкін заявив, що кримінальне переслідування спрямоване на реалізацію схеми з продажу заставного майна групи "Креатив" в інтересах третіх осіб.

Вікторія Березкіна звернула увагу на коректну роботу слідчого по своїй справі. "Детектив веде себе коректно, але видно працює система, а система заточена на звинувачення і PR. Займаєшся бізнесом – значить щось не так. Доведеться поборотися за правду", - написала Березкіна.

Адвокат Березкіної Ігор Глушко, коментуючи результати зустрічі своєї підзахисної зі слідчим, заявив, що Вікторія невинна, як і вся її родина.

"На жаль, суто господарський спір набув суспільний резонанс. В останні місяці наслідок супроводжується брудними піар-методами, які спотворюють дійсність. Навмисно формується свідомо негативна суспільна думка по відношенню до Березкіних. Зокрема, ЗМІ не раз цитували анонімні джерела в органах слідства про те, що моєї підзахисної вручено підозру і що вона ховається. Це не відповідає дійсності. Ми використовуємо всі юридичні інструменти, щоб довести невинність нашої підзахисної", - заявив він.