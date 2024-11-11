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Достройка Хмельницкой АЭС отвечает обязательствам Украины в рамках СОР, - Андарак

Фото: достройка Хмельницкой АЭС отвечает обязательствам Украины в рамках СОР (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Украина работает над планом достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС), отвечающей международным климатическим обязательствам страны.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interfax.

По его словам, новые энергоблоки добавят в энергосистему Украины 2,2 ГВт чистой энергии, что станет важным шагом для сокращения выбросов и достижения целей Парижского соглашения.

"Мы продолжаем движение к углеродной нейтральности даже в условиях войны, а развитие ядерной энергетики является ключевым элементом нашей Энергетической стратегии", – отметил Андарак.

Проект достройки ХАЭС получил международную поддержку: помощь готовы предоставить МАГАТЭ, а Болгария согласилась передать Украине избыточное ядерное оборудование. В реализации плана примет участие американская компания Westinghouse, которая обеспечит производство топлива и строительство реакторов.

"Ядерная энергетика поможет Украине обеспечить стабильность энергосистемы и противостоять российским атакам, а также снизить дефицит энергии в будущем", - добавил Андарак, подчеркнув, что ядерная генерация должна стать базовой для достижения климатических целей Украины.

Благодаря достройке ХАЭС, Украина подтверждает свои обязательства в рамках COP и стремится выполнить цели Парижского соглашения по сокращению выбросов и удержанию глобального потепления в пределах 1,5°C.

Напомним, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обещает поддержку и помощь Украине в реализации проекта достройки двух энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

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Хмельницкая АЭСЭлектроэнергия