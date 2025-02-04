Достройка Хмельницкой АЭС - это стратегическое решение, - эксперт

По его словам, политические спекуляции вокруг этого вопроса вредят интересам государства, а обвинения в возможных коррупционных рисках являются безосновательными.

"Речь идет о межправительственном соглашении, в котором участвует иностранное государство - Болгария. Спекуляции относительно коррупции в этом вопросе выглядят откровенно абсурдными, ведь это означает обвинения Болгарии в участии в коррупционных схемах. Это не просто нелепые политические манипуляции, но и потенциальная дипломатическая проблема", - подчеркнул Олещук.

По его словам, достройка двух энергоблоков Хмельницкой АЭС - не просто инфраструктурный проект, а стратегическое решение, которое обеспечит Украину доступной атомной энергией на десятилетия вперед.

"Мы ведем переговоры с европейской страной, которая имеет избыточное оборудование, идеально подходящее для нашей энергосистемы. Поэтому логично, что его нужно использовать вместо того, чтобы покупать новые реакторы по значительно более высоким ценам или оставлять объекты недостроенными", - пояснил эксперт.

Политолог подчеркнул, что затягивание с принятием решения по закупке реакторов и достройки ХАЭС только играет на руку тем, кто заинтересован в сохранении энергетической зависимости Украины от импорта.

"Любое блокирование этого проекта - это фактическая работа против энергетической независимости страны. Поэтому чем быстрее будет принято решение, тем лучше для экономики и промышленности", - подытожил Олещук.