За сутки ВСУ отразили 10 атак на Донбассе: какая ситуация на фронте

Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают усилия на сдерживании действий ВСУ по отдельным направлениям, продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время, они ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Новоселовское Луганской области; Белогоровка, Бахмут, Бахмутское, Времовка, Красногоровка, Марьинка, Новокалиново, Новомихайловка, Первомайское Донецкой области.
Россияне не прекращают обстрелы населенных пунктов и позиций подразделений Сил обороны Украины вдоль линии столкновения, ведут воздушную разведку. Продолжают наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 23 авиационных удара, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Однако в других направлениях враг осуществлял обстрелы:
Подтверждено поражение подразделений россиян в предыдущие дни на оккупированной территории Луганской области. Так, в населенном пункте Миловатка, Силы обороны Украины уничтожили штаб подразделения российских оккупационных войск. В настоящее время известно о 30 погибших и более 20 раненых российских захватчиках.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар. Под поражение оказались 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.
За минувшие сутки Силы обороны Украины сбили 2 БПЛА типа "Орлан".
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 3 пункта управления, 19 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, позицию противовоздушной обороны и 2 боеприпаса российских оккупантов.
На временно оккупированной территории Луганской области россияне ищут оставленные частные дома для заселения в них военнослужащих, прибывших для пополнения потерь оккупационных подразделений. В населенном пункте Новоайдар российские захватчики, с целью уточнения информации о заброшенном жилье, раздают местным жителям сообщения с требованием прибыть в так называемую "администрацию" для уточнения данных.
Во временно оккупированном Крыму отмечается постепенное возобновление движения автомобильного транспорта через Керченский мост. Разрешение на проезд через него водители легковых автомобилей после тщательной проверки. Остальное транспортное сообщение осуществляется через паромные переправы.
Напомним, что на южном участке фронта украинские ракетно-артиллерийские подразделения отработали 50 огневых задач, уничтожив пусковую установку С-300, ЗРК "Тор-М2" и три единицы бронетехники.
Также сообщалось, что российские войска, вероятно, перебросят войска в Донецкую область после оставленного правобережья Херсонской области для активизации операций вокруг Бахмута.
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