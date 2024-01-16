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За сутки уничтожены САУ "Гиацинт-С", танки и ПВО россиян: какая ситуация на Таврическом направлении

Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

За последние сутки россияне увеличили интенсивность атак с помощью бронетехники на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

По его словам, за последние сутки враг нанес 20 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений и совершил 919 артобстрелов.

 

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и производят активные действия на определенных направлениях", - написал Тарнавский.

Общие потери врага за прошедшие сутки составили:

  • 386 человек;
  • 8 танков;
  • 7 ББМ;
  • 14 артсистем;
  • 1 средство ПВО;
  • 27 БпЛА;
  • 5 автомобилей;
  • 4 единицы специальной техники.

Также были уничтожены 2 склада боеприпасов врага.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине к утру вторника 16 января составляют 1100 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 372 090 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 36 ББМ, 33 автомобиля противника, 30 артсистем и 24 танка.

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Война России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ