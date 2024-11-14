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За сутки россияне потеряли на фронте около 1700 солдат и 3 РСЗО, - ВСУ

Фото: россияне потеряли на войне в Украине более 716 тысяч солдат (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За сутки с 13 на 14 ноября, российская армия потеряла на фронте 1690 солдат, 54 беспилотника и 124 единицы автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 716 070 (+1690) человек ликвидировано;
  • танков - 9319 (+19) ед;
  • боевых бронированных машин - 18 947 (+51) ед;
  • артиллерийских систем - 20 472 (+64) ед;
  • РСЗО - 1252 (+3) ед;
  • средства ПВО - 997 (+1) ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 852 (+54) ед;
  • крылатых ракет - 2640 (+4) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29 090 (+124) ед;
  • специальной техники - 3629 ед.

Ситуация на фронте и обстрелы

Согласно данным Института изучения войны (ISW), ВСУ восстановили позиции вблизи Часового Яра в Донецкой области и отбили попытку штурма россиян возле Гуляйполя в Запорожской области. Однако армия РФ продвинулась в четырах районах.

Ночью россияне традиционно запускали в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". БпЛА заходили из Курской области с северо-западного направления.

Также около 4:00 захватчики ударили управляемыми авиабомбами по Харькову и его пригороду.

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Война в Украине