За сутки произошло 120 боев. В Генштабе рассказали о текущей ситуации на фронте

Российские обстрелы

По территории Украины сегодня государство-террорист нанесло три ракетных удара с применением пяти ракет, 58 авиаударов, сбросив при этом 91 КАБ.

Кроме того, захватчики задействовали для ударов 689 дронов-камикадзе и совершили более 3500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении российские террористы пять раз штурмовали позиции наших подразделений в районе Старицы и Волчанска. Идет боестолкновение возле Волчанска, ситуация контролируемая.

Украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили 79 оккупантов, уничтожили две боевые бронированные машины, пять артиллерийских систем, 30 БПЛА и три автомобиля. Также были повреждены три артиллерийские системы, четыре автомобиля и единица специальной техники противника.

Двадцать пять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Возле населенных пунктов Синьковка, Новоселовка, Глушковка, Лозовая и Кругляковка подразделения Сил обороны отразили 15 наступательных действий. Ситуация напряженная, десять боестолкновений продолжается.

На Лиманском направлении за день российские войска 17 раз атаковали украинских защитников в районах Макеевки, Грековки, Невского, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу. В настоящее время продолжаются пять боестолкновений.

На Краматорском направлении украинские воины отражали две попытки захватчиков продвинуться возле Часового Яра и Ступочков. Все атаки отражены, противник успеха не имел.

На Торецком направлении оккупанты при поддержке авиации 11 раз атаковали наши позиции возле Торецка, Дилиевки и Нелиповки. Боевые действия продолжаются еще в двух локациях.

На Покровском направлении в течение дня агрессор атаковал украинские подразделения 20 раз. Наибольшую активность проявлял в районе Лисовки и Селидово. Силами обороны Украины отбито 17 атак, еще три боестолкновения продолжаются.

Сегодня оккупанты на этом направлении потеряли более 257 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены пять артсистем, боевая бронированная машина и восемь автомобилей. Также украинскими воинами были повреждены танк, три артиллерийские системы, шесть боевых бронированных машин и два автомобиля оккупантов.

Также напряженная ситуация и на Кураховском направлении, где в настоящее время наши защитники отбивали 25 вражеских штурмов. Захватчики пытались продвинуться возле Цукуриного, Желаемого Второго, Горняка, Новоселидовки, Острого, Георгиевки и Екатериновки. Продолжается четыре боестолкновения.

На Времивском направлении продолжаются три атаки переднего края обороны наших войск в направлении Богоявления. Украинские воины стойко обороняют занимаемые рубежи.

На Ореховском направлении подразделениями наших войск отражены два вражеских штурма вблизи Работино.

На Приднепровском направлении семь штурмовых действий врага успеха не имели. Потери позиций не допущены.

"Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области. На других направлениям существенных изменений не произошло", - добавили в Генштабе.