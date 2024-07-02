За сутки произошло почти 190 боестолкновений. Генштаб описал ситуацию на фронте

"За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один склад боеприпасов, одно средство ПВО, две артиллерийские системы, две станции РЭБ/РЛС, 15 районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне продолжали штурмовые действия при поддержке авиации. Всего произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое.

На Купянском направлении состоялось 17 боестолкновений. Отбиты атаки в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Берестового и Песчаного Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении отражено 16 штурмовых действий в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское и Торское Луганской области.

На Северском направлении отбито 21 атаку в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении остановлено 7 попыток врага прорвать оборону в районах Клищеевки и Нового Донецкой области.

На Торецком направлении россияне совершили 28 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Южное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Покровском направлении отбито 49 атак вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Новоселовка Первая, Сокол, Восход, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

На Кураховском направлении враг 10 раз пытался продвинуться в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка.

На Времовском направлении россияне 14 раз атаковали в районе Водяного, Макаровки и Урожайного Донецкой области.

На Ореховском направлении состоялось три боестолкновения в районах Новоданиловки, Малой Токмачки и Роботино Запорожской области.

На Приднепровском направлении девять раз пытался выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны потери России в живой силе превысили 545 тысяч единиц. Только за прошедшие сутки, 2 июля, Силы обороны ликвидировали еще 1280 военных. Также было уничтожено: