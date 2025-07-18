За сутки 180 столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления (карта боев)

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления БпЛА, средство противовоздушной обороны, артиллерийскую систему и еще одну другую важную цель российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили 10 атак вблизи населенных пунктов Волчанск, Зеленое и Старица.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов в районах населенных пунктов Купянск, Зеленый Гай, Новая Кругляковка и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Серебрянка и не только.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Северском направлении Силы обороны отбили шесть штурмов оккупационных войск вблизи Григорьевки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боестолкновений в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Орехово-Васильевка, Белая Гора и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил девять атак вблизи Щербиновки, Александро-Калиново, Петровки, Русиного Яра и в направлении Плещеевки и Катериновки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 61 штурм в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Родинское, Новоторецкое, Миролюбовка и не только.

На Новопавловском направлении отражено 17 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Поддубное, Звезда, Темировка, Мирное, Воскресенка, Свободное Поле, Шевченко, Зеленое Поле.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Ореховском направлении Силы обороны успешно остановили один штурм противника вблизи населенного пункта Малая Токмачка.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) потеряла почти 1,04 млн единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери врага составили еще 1180 солдат. Также Силы обороны обезвредили: