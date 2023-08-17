За сутки силы ПВО сбили 16 "Шахедов" и две крылатые ракеты, которые РФ запустила по Украине

Как уточнили в ведомстве, в результате успешной боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожены 2 крылатых ракеты Х-35/Х-59.

Кроме этого были уничтожены 16 вражеских БПЛА "Shahed-136/131". 13 из них россияне запустили по Одесской и Николаевской областях, а три – по Харькову.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - отметили в Генштабе.

Атака дронов

Прошлой ночью российская армия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 13 вражеских дронов в Одесской и Николаевской областях.

Оккупанты ночью дважды атаковали Одесскую область. Россияне ударили по порту на Дунае. В результате атаки повреждены и разрушены элеватор, складские помещения, зернохранилища, административные помещения и сельскохозяйственная техника.

К счастью, обошлось без пострадавших, а пожары оперативно потушили.

Также утром 16 августа украинские военные в Харьковской области сбили три вражеских дрона-камикадзе.

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