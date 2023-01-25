За сутки российские войска ранили 10 жителей Донецкой области

За сутки вторника, 24 января, российские военные продолжают обстреливать Донецкую область. Ранены 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 24 января россияне ранили 10 жителей Донецкой области: 5 - в Константиновке, 2 – в Торецке, 1 - в Великой Новоселке, Авдеевке и Красногоровке", - рассказал он.

Кириленко добавил, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волноваке.

В общей сложности 1319 человек уже погибли в Донецке с 24 февраля, еще 2889 получили ранения.