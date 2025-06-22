За сутки более 170 столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 171 боевое столкновение. Российская армия массированно применила авиацию, артиллерию и дроны-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Российские войска активизировали атаки на ряде направлений, осуществив более 6 тысяч артобстрелов и массовые авиаудары, применив управляемые авиабомбы, ракеты и дроны-камикадзе.
По уточненной информации, за минувшие сутки россияне нанесли по позициям украинских подразделений и мирных населенных пунктах 5 ракетных ударов 14 ракетами, 82 авиаударов, применили 140 управляемых авиабомб и 3410 дронов-камикадзе. Также враг совершил 6366 артиллерийских обстрелов, в том числе 88 - из реактивных систем залпового огня.
Авиационные удары были нанесены по населенным пунктам Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Под огнем оказались Комиссарово, Глубокое, Покаляне, Крейдянка, Артельное, Меловое (Харьковщина), Новоэкономичное, Панковка, Владимировка, Заря, Воскресенка (Донецкая область), Новодаровка, Степногорск (Запорожская область), Казацкое (Херсонщина) и другие.
Украинские ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 12 районам сосредоточения живой силы и техники врага, уничтожили 7 артиллерийских систем, склад с боеприпасами и еще один важный объект захватчиков.
Северо-Слобожанское и Курское направления - отражено 17 атак. Враг нанес 12 авиаударов, сбросил 26 управляемых авиабомб и совершил 260 обстрелов, в том числе 8 - из РСЗО.
Южно-Слобожанское направление - 9 атак в районах Волчанска, Каменки, Красного Первого, Фиголевки, в направлении Липцов.
Купянское направление - 5 атак возле Загрызово и Голубовки.
Лиманское направление - 21 боевое столкновение у Грековки, Редкодуба, Ямполовки, Зеленой Долины, Торского, Чернещины, Ольговки, Нового Мира, Карповки.
Северское направление - отражено 15 атак возле Верхнекаменского, Григорьевки и Серебрянки.
Краматорское направление - 11 атак в районах Часового Яра, Белой Горы, Ступочек и Предтечино.
Торецкое направление - 15 атак вблизи Дилиевки, Торецка, Щербиновки, Яблоновки, Русиного Яра.
Покровское направление - самое горячее за сутки: 53 штурма возле Мирного, Малиновки, Миролюбовки, Луча, Лысовки, Шевченко, Удачного, Покровска, Полтавки, Новопавловки, Мирнограда и других.
Новопавловское направление - 9 атак в районах Мирного, Шевченко, Свободного Поля, Новополя.
Гуляйпольское направление - без боевых столкновений.
Ореховское направление - отбито 3 атаки вблизи Новоандреевки и Каменского.
Приднепровское направление - враг пытался продвинуться 4 раза, но безуспешно.
Волынское и Полесское направления - признаков формирования наступательных группировок не зафиксировано.
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1100 человек.
Также украинские воины обезвредили девять танков, две боевые бронированные машины, 39 артиллерийских систем, 157 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, семь ракет и 117 единиц автомобильной техники оккупантов.
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