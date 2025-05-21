За сутки более 100 боев: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Вражеские обстрелы

За сегодня противник нанес 62 авиационных ударов, сбросив 96 КАБ, также использовал для ударов 1218 дронов-камикадзе и совершил более 3800 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении украинские подразделения сдержали шесть атак врага в районах Волчанска, Каменки и в сторону Малой Шапковки.

На Купянском направлении наши воины отбили три атаки врага в районе Кондрашовки, Загрызово и Новой Кругляковки, еще один бой продолжается.

Четырнадцать штурмовых действий захватчиков остановили украинские воины вблизи населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Зеленая Долина в направлении Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира и в Серебрянском лесу на Лиманском направлении. Еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении противник совершил два наступательных действия в районе Белогоровки, успеха не имел.

На Краматорском направлении наши защитники отбили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районе Часового Яра и в сторону Предтечино.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 12 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Дилиевки, Дружбы и Торецка. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили девять атак врага, идет три боестолкновения.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 43 наступательных действия. Активность российских оккупантов фиксировалась в районах населенных пунктов Яблоновка, Заря, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Троицкое, Котляровка, Андреевка и в направлениях Попового Яра и Новониколаевки.

"По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 67 оккупантов и ранили 68. Уничтожили боевую бронированную машину, два автомобиля, два мотоцикла, 19 БпЛА, одну пушку и одну антенну связи", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отражали 15 атак в районе населенных пунктов Багатырь, Отрадное, Шевченко, Ривнополь, Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле. До сих пор продолжается одно боестолкновение. Враг нанес авиаудар в районе Новодаровки.

Трижды оккупанты пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районе Красного на Гуляйпольском направлении. Авиаудары неуправляемыми авиационными ракетами подверглись Гуляйполе и Высокое.

На Ореховском направлении противник трижды наступал на позиции наших защитников в районах Щербаков и Степного. Вражеская авиация нанесла авиаудар НАРами по Новоандреевке.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед - успеха не имели.

На Курском направлении украинские защитники отражали две атаки захватчиков, один бой еще продолжается. Враг нанес 10 авиационных ударов, применив при этом 20 КАБ, также совершил 157 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам и позициям Сил обороны, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.