За сутки на Покровском направлении более 50 штурмов РФ, - Генштаб

Вражеские обстрелы

В течение суток российские войска нанесли один ракетный и 51 авиационный удар, применив две ракеты и сбросив 92 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли 1376 дронов-камикадзе и осуществили 4805 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 21 штурмовое действие оккупантов. Кроме того, враг нанес семь авиационных ударов, сбросив 18 управляемых бомб, а также совершил 256 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и в направлении Амбарного. Авиационным ударам подверглись Волчанские Хутора, Охримовка, Зыбино, Приколотное и Хатное.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Голубовка, Кондрашовка, Колодязи, Загрызово, Зеленый Гай и в направлении Купянска. Украинские защитники остановили восемь вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики 33 раза атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Карповка, Зеленая Долина, Новый Мир, Редкодуб, Мирное, Торское, Григорьевка.

Четыре вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районах Верхнекаменского, Григорьевки и Ивано-Дарьевки, еще один штурм продолжается.

На Краматорском направлении нашими воинами отражено пять атак врага в районах Белой Горы, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении россияне шесть раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка, Русин Яр и в направлении Белой Горы. Силы обороны остановили все вражеские атаки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 51 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Шевченко, Разино, Ореховое, Дачное, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Новопавловка, Алексеевка и в направлениях Владимировки, Сергеевки, Филиала и Покровска. Противник нанес авиаудары по Покровску и Сухому Яру.

"По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 135 оккупантов, из них 85 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили одну боевую бронированную машину, три автомобиля, пять мотоциклов, семь БПЛА, также повреждены один автомобиль, два мотоцикла и одна антенна БПЛА врага", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении враг 15 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Звезда, Толстой, Воскресенка, Запорожье, Шевченко, Новополь. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении противник восемь раз шел в атаку на позиции наших защитников в районе Малиновки. Четыре боестолкновения еще продолжаются. Белогорье противник атаковал неуправляемыми авиационными ракетами.

На Ореховском направлении агрессор пять раз атаковал позиции наших защитников в районе Каменского.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили одну атаку оккупантов. Авиаудару подвергся населенный пункт Ольговка.

На остальных направлениях - без особых изменений.