За сутки оккупанты не провели ни одной успешной атаки, - Генштаб

На Харьковском направлении захватчики девять раз атаковали неподалеку от Глубокого и Волчанска. Семь атак врага успешно отбиты нашими защитниками, еще две – продолжаются.

По предварительным подсчетам потери агрессора сегодня составляют 79 военных убитыми и ранеными, кроме того наши воины уничтожили танк, две артиллерийские системы, боевую бронированную машину, 12 единиц автомобильной и три единицы специальной техники, 11 БпЛА, также повреждены два танка.

На Купянском направлении враг в течение дня десять раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Синьковки, Стельмаховки Берестового и в направлении Глушковки. Семь атак противника успешно отражены Силами обороны. Бои продолжаются.

На Лиманском направлении агрессор атаковал шесть раз в районах Макеевки и Тернов. До сих пор идет одно боеприкосновение, остальные наши воины остановили. Потери российских оккупантов уточняются.

На Северском направлении захватчики пять раз в течение дня безуспешно пытались прорвать нашу оборону в районах Верхнекаменского и Выемки. Бои у Верхнекаменского продолжаются.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в пять боевых столкновений. Три атаки в районах Чамова Яра и Андреевки захлебнулись. Два боестолкновения продолжается. Захватчики несут потери.

На Торецком направлении наши войска отражали пять атак противника вблизи Северного, Торецкого и Железного. Три атаки отбиты, противник успеха не имел, продолжаются бои в двух локациях. Ситуация контролируется.

Наибольшую активность войска РФ проявили сегодня на Покровском направлении. Всего, с начала суток оккупанты 27 раз пытались вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Калиновое и Уманское. В настоящее время 22 атаки врага отбиты, пять боеприкосновений продолжаются. Наши защитники принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника вглубь украинской территории.

Противник несет значительные потери - по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на этом направлении 276 оккупантов, 92 из них - безвозвратно. Уничтожены боевая бронированная машина, артсистема и девять автомобилей. Еще десять пушек, танк, 19 автомобилей и один РСЗО оккупантов значительно повреждены.

На Кураховском направлении враг пять раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районе Красногоровки и Прасковьевки. Все попытки противника прорваться в этом направлении были безуспешными.

Три раза оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции на Ореховском направлении вблизи Работино и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Один неудачный штурм агрессора был отражен украинскими воинами.