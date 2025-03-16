За сутки почти 100 боевых столкновений: Генштаб рассказал, где больше всего было боев

Вражеские обстрелы

За сегодня российские террористические войска нанесли один ракетный (одна ракета) и 64 авиационных удара, сбросив 97 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 900 дронов-камикадзе и осуществили более 4300 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Каменки и в сторону Кутьковки. Одно боестолкновение пока продолжается. Враг нанес авиаудар по Удах.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Петропавловки, Богуславки, Лозовой, Загрызово и в направлении Купянска. Украинские защитники уже остановили восемь из девяти вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики девять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Зеленая Долина и в сторону Новомихайловки и Нового. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Три вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении, оккупанты пытались продвигаться в районах Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении враг трижды штурмовал позиции наших защитников в районе Часового Яра и в направлении Предтечино. Силы обороны отбили две атаки захватчиков, продолжается бой.

Четырнадцать раз россияне шли вперед на позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Торецка и Дружбы, в настоящее время продолжаются три боестолкновения.

На Покровском направлении, с начала этих суток оккупанты 15 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений, противник атаковал в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зверево, Елизаветовка, Луч, Котлино, Новоалександровка, Успеновка, Ясеново, Андреевка. Наши защитники остановили 14 штурмовых действий, в настоящее время идет бой. Авиаудару КАБами подвергся Покровск.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 303 оккупанта, из них 152 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили шесть единиц автомобильной техники, 11 мотоциклов, два средства спутниковой связи, четыре пункта управления БпЛА. К тому же, повредили танк, миномет, мотоцикл и один автомобиль россиян", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении враг девять раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Скудного и в Шевченко. Одно боестолкновение не утихает до сих пор. КАБы противник сбросил на Новопавловку.

На Гуляйпольском направлении захватчик атаковал в районах Привольного, Свободного Поля и в направлении Новополя. Силы обороны отбили все шесть атак оккупантов. Неуправляемыми авиационными ракетами враг также бил по Новополю, Новодаровке, Гуляйполю, КАБы сбросил на Шевченко.

На Ореховском направлении агрессор шесть раз атаковал позиции наших защитников в сторону населенных пунктов Степное, Малые Щербаки и Жеребянки. Бои продолжаются в трех локациях. Авиаудару подверглась Камышеваха.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Ольговке, Токаревке и Николаевке.

В Курской области с начала суток украинские воины отражали 13 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 11 авиационных ударов, сбросив 18 управляемых бомб, также совершил 247 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.