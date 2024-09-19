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За сутки на фронте 187 боев, в Курской области враг активно применяет КАБы, - Генштаб

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 18 сентября, на линии боевого соприкосновения состоялось 187 боев. В Курской области враг активно бьет керовными авиационными бомбами (КАБы) по своим селам и городам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков и один другой важный объект", - пишет Генштаб. 

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне дважды штурмовали в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении враг 15 раз атаковал. Отбиты штурмовые действия неподалеку Синьковки, Кругляковки, Стельмаховки и Песчаного.

На Лиманском направлении россияне атаковали 18 раз. Пытались вклиниться в оборону наших воинов вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Невского, Макеевки, Новосадового и Белогоровки.

На Северском направлении отражены три штурмовые действия вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении россияне четыре раза атаковали в районах Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак неподалеку Дачного, Нелиповки, Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении остановлено 46 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Красный Яр и не только. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродовки.  

На Кураховском направлении отражено 40 атак Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевка.

На Времовском направлении россияне семь раз атаковали в районах Катериновки, Богоявленки, Сладкого и Золотой Нивы. Враг активно привлекал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Гуляйпольском направлении российские захватчики безуспешно атаковали в районе Гуляйполя.

На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении россияне безуспешно атаковали пять раз. 

"Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли девятнадцать авиаударов тридцатью девятью КАБами по собственной территории", - добавляет Генштаб. 

Потери России в войне

Стоит добавить, что в течение последних месяцев Покровское направление было самым активным на фронте. На нем регулярно фиксировалось наибольшее количество боевых столкновений. Также в последнее время количество боев стремительно возросло и на Кураховском направлении. 

Детальнее о том, что происходит под Покровском и замедлила ли наступление Россия - в материале РБК-Украина.

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