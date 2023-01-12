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За сутки энергетики вернули свет для 25 тысяч семей в двух областях, - ДТЭК

Фото: за сутки энергетики вернули свет для 25 тысяч семей в двух областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

За 11 января энергетики компании ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет в 41 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей. Снова со светом более 25 тысяч семей регионов, постоянно страдающих от вражеских ракет и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram компании.

Так, за последние сутки энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу электросетей для более 8 тысяч семей в 4 населенных пунктах Днепропетровской области, которые были обесточены в результате обстрелов 10-11 января. В настоящее время электроснабжение в пострадавших районах полностью восстановлено.

Кроме того, удалось вернуть электричество жителям 37 населенных пунктов, обесточенным из-за обстрелов Донецкой области. В ДТЭК сообщают, что снова со светом более 16 тысяч семей.

"В Донецкой области продолжаются активные боевые действия. По информации главы области Павла Кириленко, ночью и утром происходили обстрелы вдоль всей линии фронта. Пока без электроснабжения остаются 97 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", - подчеркивают в компании.

Напомним, с октября россия массово атакует объекты энергетической инфраструктуры. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

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ЭлектроэнергияДТЭК