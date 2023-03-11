За сутки энергетики вернули свет для 21 тысячи семей, - ДТЭК

В течение 10 марта энергетики продолжали восстанавливать электросети, поврежденные в результате боевых действий в Донецкой области. Снабжение света возобновили 2,5 тысячам семей в 11 населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Несмотря на обстрелы в Донецкой области, аварийно-восстановительные бригады ДТЭК смогли выполнить ряд ремонтов и возобновить электроснабжение жителям 11 населенных пунктов. Свет удалось вернуть почти 2,5 тысяч домохозяйств.

"Пока без электроснабжения остаются 106 населенных пунктов Донецкой области, которые остаются ареной тяжелых и постоянных боевых действий и где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение от Вооруженных Сил Украины", - отмечают в ДТЭК.

Напомним, что в феврале энергетики ДТЭК вернули свет 263 тысячам семей в 362 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.