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За сутки энергетики вернули свет для 16 тысяч семей после обстрелов, - ДТЭК

Фото: за сутки энергетики вернули свет для 16 тысяч семей после обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

10 августа энергетики возобновили свет для 16 тысяч семей, чьи дома обесточивались из-за вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Несмотря на тяжелую ситуацию и постоянные прилеты, вчера энергетикам удалось с разрешения военных выполнить ряд ремонтов и восстановить электричество в домах почти 15 тысяч семей.

Не стихают и вражеские удары по Днепропетровщине. Особенно страдает юг региона, приближенный к зоне боевых действий. 10 августа энергетики смогли вернули свет в 1,1 тысячи домов местных жителей.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать снова и снова, несмотря на опасность и обстрелы.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в прошлом месяце энергетикам ДТЭК Ринату Ахметову удалось вернуть свет более 364 тысяч семей, чьи дома обесточивались из-за обстрелов в Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и Киеве.

 

 

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ДТЭКЭлектроэнергия