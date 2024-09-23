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За сутки энергетики вернули свет в 14 населенных пунктов после вражеских атак, - ДТЭК

Понедельник 23 сентября 2024 10:14
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За сутки энергетики вернули свет в 14 населенных пунктов после вражеских атак, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет в 14 населенных пунктов после вражеских атак (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

За 21 сентября энергетики ДТЭК отремонтировали ряд повреждений сетей и возобновили электроснабжение в 14 населенных пунктах Днепропетровской и Донецкой областей, обесточенных из-за постоянных обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

В частности, за последние сутки ремонтные бригады ДТЭК возобновили работу электросетей в 12 населенных пунктах Днепропетровской области. Благодаря этому свет вернули в 2,5 тысячи семей.

В то же время зоной наиболее активных боевых действий остается Донецкая область. Несмотря на сложные условия, энергетики, получив разрешение от военных, смогли за сутки возобновить электроснабжение для более 5,8 тысячи семей в 2 прифронтовых населенных пунктах.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в Донецкой области ежедневно работают 60 ремонтных бригад ДТЭК Рината Ахметова, возвращающих людям свет после вражеских обстрелов.

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ДТЭК Электроэнергия
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