За сутки энергетики вернули свет в 14 населенных пунктов после вражеских атак, - ДТЭК

В частности, за последние сутки ремонтные бригады ДТЭК возобновили работу электросетей в 12 населенных пунктах Днепропетровской области. Благодаря этому свет вернули в 2,5 тысячи семей.



В то же время зоной наиболее активных боевых действий остается Донецкая область. Несмотря на сложные условия, энергетики, получив разрешение от военных, смогли за сутки возобновить электроснабжение для более 5,8 тысячи семей в 2 прифронтовых населенных пунктах.



Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.



Напомним, в Донецкой области ежедневно работают 60 ремонтных бригад ДТЭК Рината Ахметова, возвращающих людям свет после вражеских обстрелов.