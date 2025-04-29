За сутки ДТЭК вернул свет более 14 тысяч семей после обстрелов

Энергетики компании ДТЭК только за 28 апреля восстановили электроснабжение для более 14 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей, чьи дома были без электричества из-за обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

В частности, в Донецкой области, с наибольшей зоной боевых действий, энергетики ДТЭК вернули свет 14,3 тысячи домов местных жителей.

Вражеские удары по Днепропетровщине также не стихают, особенно страдает юг региона. Здесь вчера энергетики смогли вернули электричество более 220 семьям, которые были обесточены в результате обстрелов.

Ремонтные бригады ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, специалисты ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать снова и снова, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, на прошлой неделе энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 165 тыс. семей Донецкой, Днепропетровской и Киевской областей и Киева, чьи дома были обесточены в результате вражеских обстрелов.