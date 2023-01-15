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За сутки в Донецкой области россияне убили 7 человек, еще 4 ранены

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Донбасс, Воскресенье 15 января 2023 08:32
За сутки в Донецкой области россияне убили 7 человек, еще 4 ранены Фото: за сутки в Донецкой области россияне убили 7 человек (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За субботу, 14 января, российские оккупанты убили 7 жителей Донецкой области. Еще 4 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 14 января россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области: 4 - в Авдеевке, 1 - в Старой Николаевке, Прасковьевке и Кураховке", - рассказал он.

По словам Кириленко, еще 4 человека получили ранения.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1307 человек, еще 2849 ранены.

Как сообщалось, российские оккупанты 14 января нанесли удар по Авдеевке (Донецкая область). Вследствие атаки есть погибшие и раненые.

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