За сутки в Донецкой области россияне убили 7 человек, еще 4 ранены

За субботу, 14 января, российские оккупанты убили 7 жителей Донецкой области. Еще 4 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 14 января россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области: 4 - в Авдеевке, 1 - в Старой Николаевке, Прасковьевке и Кураховке", - рассказал он.

По словам Кириленко, еще 4 человека получили ранения.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1307 человек, еще 2849 ранены.