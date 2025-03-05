За сутки более сотни боев, враг давит на Курском направлении: карты боевых действий

"Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили двенадцать районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов и еще один другой важный объект противника", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло два боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Новое, Новолюбовка, Ямполовка и Диброва.

На Краматорском направлении состоялось одно штурмовое действие в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах Дачного и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 17 атак агрессора в сторону населенных пунктов Луч, Лисовка, Сергеевка, Улаклы, Андреевка, Алексеевка.

Фото: карты боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 11 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константинополь и Раздольное.

На Гуляйпольском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районах Привольного и Чаривного.

На Ореховском направлении в районе Нестерянки и в сторону Новоданиловки, Каменского захватчики совершили девять бесполезных атак на позиции наших защитников.

Фото: карты боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Приднепровском направлении враг один раз безуспешно штурмовал укрепления наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 30 атак противника.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны потери Российской Федерации (РФ) в живой силе составили более 880 тысяч единиц. Только за минувшие сутки потери врага составили еще 1250 солдат. Также Силы обороны уничтожили: