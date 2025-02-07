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За сутки более сотни боев: карта боевых столкновений

Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 6 февраля, на фронте состоялось 101 боевое столкновение. Больше всего враг давил на Лиманском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава и техники и пушку российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении отбита одна атака врага в районе Волчанска.

На Купянском направлении россияне пять раз атаковали неподалеку населенных пунктов Лозовая, Новая Кругляковка, Петропавловка и Загрызово.

На Лиманском направлении россияне атаковали 20 раз. Пытались продвинуться вперед вблизи Зеленого Гая, Копанок, Новосергиевки и не только.

На Северском направлении отражены две вражеские атаки в районе населенного пункта Белогоровка.

 

Фото: карта боевых действий (https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районе населенного пункта Часов Яр.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Дилиевки и Торецка.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 36 атак в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Новоторецкое, Покровск, Песчаное, Удачное и не только.

 

Фото: карта боевых действий (https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Новопавловском направлении отбито восемь атак вблизи Лисовки, Константинополя и Раздольного.

В Курской области враг атаковал пять раз.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 846 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери врага составили 1340 единиц. Также Силы обороны уничтожили:

  • 10 танков;
  • 18 боевых бронированных машин;
  • 32 артиллерийские системы.

 

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