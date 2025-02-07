За сутки более сотни боев: карта боевых столкновений

За прошедшие сутки, 6 февраля, на фронте состоялось 101 боевое столкновение. Больше всего враг давил на Лиманском и Покровском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава и техники и пушку российских захватчиков", - пишет Генштаб.
На Харьковском направлении отбита одна атака врага в районе Волчанска.
На Купянском направлении россияне пять раз атаковали неподалеку населенных пунктов Лозовая, Новая Кругляковка, Петропавловка и Загрызово.
На Лиманском направлении россияне атаковали 20 раз. Пытались продвинуться вперед вблизи Зеленого Гая, Копанок, Новосергиевки и не только.
На Северском направлении отражены две вражеские атаки в районе населенного пункта Белогоровка.
Фото: карта боевых действий (https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районе населенного пункта Часов Яр.
На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Дилиевки и Торецка.
На Покровском направлении Силы обороны остановили 36 атак в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Новоторецкое, Покровск, Песчаное, Удачное и не только.
Фото: карта боевых действий (https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Новопавловском направлении отбито восемь атак вблизи Лисовки, Константинополя и Раздольного.
В Курской области враг атаковал пять раз.
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 846 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери врага составили 1340 единиц. Также Силы обороны уничтожили:
'Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.