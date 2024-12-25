За сутки более 260 боев: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

За прошедшие сутки, 24 декабря, на фронте состоялось 266 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления БпЛА, склад с боеприпасами, пять районов сосредоточения личного состава, средство РЭБ и две артиллерийские системы противника", - пишет Генштаб.
На Харьковском направлении россияне 5 раз штурмовали вблизи Волчанска и Высокой Яруги.
На Купянском направлении отбито 23 атаки неподалеку Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Зеленый Гай, Новоегоровка, Макеевка, Тернов, Торского и в направлении Григорьевки.
На Северском направлении отбита одна атака вблизи Белогоровки.
На Краматорском направлении россияне 14 раз атаковали в районах Часового Яра и Предтечино.
На Торецком направлении враг 16 раз пытался продвинуться у Торецка, Дружбы и Дачного.
На Покровском направлении остановлено 60 штурмовых и наступательных действий агрессора.
На Кураховском направлении россияне совершили 36 атак вблизи Петропавловки, Шевченко и в районе Курахово.
На Времовском направлении отбито 34 штурма в районах Успеновки, Янтарного, Константинопольского и не только.
На Приднепровском направлении враг пытался четыре раза вытеснить подразделения Сил обороны.
В Курской области произошло 37 боевых столкновений украинских защитников с захватчиками.
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 779 тысяч единиц военных. Только за минувшие сутки Силы обороны "минусанули" еще 1600 российских оккупантов, а также уничтожили:
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