За сутки более 220 боев: Генштаб описал ситуацию на фронте

За прошедшие сутки, 26 ноября, на фронте состоялось 224 боя. Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника", - пишет Генштаб.
На Харьковском направлении зафиксировано пять вражеских атак в районах населенных пунктов Волчанск.
На Купянском направлении зафиксировано 18 атак в сторону Григорьевки, Зеленого Гая, Загрызово, Сеньково, Колесниковки, Синьковки и Андреевки.
На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз неподалеку Грековки, Дружковки, Чернещины, Макеевки, Тернов, Торского и в районе Серебрянского лесничества.
На Северском направлении россияне один раз атаковали в районах Григорьевки.
На Краматорском направлении отражено 13 атак в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино.
На Торецком направлении россияне совершили шесть атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка и Торецк.
На Покровском направлении остановлено 59 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Миролюбовки, Красного Яра, Лисовки, Даченского, Чумацкого, Пустынки и Нового Труда.
На Кураховском направлении отражено 46 атак. Враг сосредоточил основные усилия в районах Дачного, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки, Берестков, Зари и Сонцовки.
На Времовском направлении россияне атаковали 17 раз неподалеку населенных пунктов Трудовое, Константинопольское, Раздольное, Новоандреевка, Веселый Гай, Разлив и Ровнополь.
На Приднепровском направлении отбито пять атак.
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 735 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1580 российских террористов, а также уничтожили:
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