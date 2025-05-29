За сутки более 200 боев. Генштаб обновил карту боевых действий

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления беспилотными летательными аппаратами и двум артиллерийским средствам противника", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи в районах Старицы, Волчанска и Красного Первого.

На Купянском направлении произошло восемь атак захватчиков в районах Загрызово и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза в районах населенных пунктов Редкодуб, Колодязи, Надежда, Грековка, в Серебрянском лесу, а также в направлении населенных пунктов Карповка, Среднее, Новый Мир, Зеленая Долина.

На Северском направлении Силы обороны остановили три атаки противника в направлении населенных пунктов Верхнекаменское и Григорьевка.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Краматорском направлении оккупанты 15 раз атаковали в сторону Маркового, Предтечино и вблизи Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах Торецка, Дилиевки, Дружбы и в сторону Плещеевки и Александро-Калинового.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 54 штурмовых действия врага в районах населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Мирное, Лисовка, Котлино и не только.

На Новопавловском направлении противник совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Константинополь, Багатир, Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле и в направлении Воскресенки и Отрадного.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Ореховском направлении россияне шесть раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное, Новоданиловка и Роботино.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно остановили две вражеские атаки.

На Курском направлении состоялось 33 боестолкновения.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 984 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери врага составили 1050 военных. Также Силы обороны поразили: