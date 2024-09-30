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За сутки более 153 боев, самая горячая ситуация на Покровском направлении, - Генштаб

Иллюстративное изображение (facebook.com/easternforce)
Автор: Сергей Пышкин

За минувшие сутки, 29 сентября, на фронте состоялось 153 боев. Самая горячая ситуация на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили две артсистемы и станцию РЭБ", - пишет Генштаб. 

Ситуация на направлениях 

На Харьковском направлении произошло три боестолкновения вблизи Волчанска.

На Купянском направлении состоялось 13 боев неподалеку Вишневого, Кучеровки, Кругляковки, Новоосиново и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз возле Макеевки, Заречного, Белогоровки, Невского, а также в районе Серебрянского леса.

На Северском направлении состоялся один бой возле Верхнекаменского.

На Краматорском направлении россияне восемь раз атаковали неподалеку Белой Горы и Часового Яра.

На Торецком направлении зафиксировано 11 боев, в частности, у Щербиновки, Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении Силы обороны отбили 28 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Новоторецкое, Николаевка и не только. Наибольшая концентрация атак была возле Селидово.

На Кураховском направлении остановлено 25 атак вблизи Цукурино, Александрополя, Георгиевки, Богоявленки, Катериновки и Константиновки.

На Времовском направлении россияне совершили 17 наступательных действий возле Угледара, Богоявленки, Катериновки и Елизаветовки

На Ореховском направлении зафиксировано три боестолкновения. Украинские защитники отбили штурмы противника неподалеку Новоданиловки.

Потери России в войне 

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 653 тысяч единиц личного состава. В частности, только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1250 оккупантов и уничтожили: 

  • 5 танков; 
  • 27 боевых бронированных машин; 
  • 27 артиллерийских систем и не только. 

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