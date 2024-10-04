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За сутки более 140 боев. Генштаб описал ситуацию на фронте

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 3 октября, на фронте состоялось 142 боя. Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Пятнадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же поражены два склада горюче-смазочных материалов, артиллерийская система, средство ПВО и станция радиоэлектронной борьбы", - пишет Генштаб. 

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне четыре раза атаковали в районах Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении враг 11 раз атаковал в районах Синьковки, Куриловки, Песчаного, Вишневого, Петропавловки и Першотравневого.

На Лиманском направлении отражено 13 вражеских атак. Враг концентрировал усилия в районах населенных пунктов Макеевка, Новосадовое, Торское, Дружелюбовка, Грековка и Дроновка.

На Северском направлении отбита атака неподалеку Спорного. 

На Краматорском направлении враг пытался шесть раз продвинуться вблизи Часового Яра, Андреевки, Белой Горы и Ступочек. 

На Покровском направлении россияне совершили 30 атак.  Основные же усилия враг сосредотачивал в районах Николаевки и Селидово, где состоялось соответственно девять и семь боестолкновений. 

На Кураховском направлении враг 23 раза пытался прорвать оборону в районах Новоалександровки, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Трудового, Воздвиженки, Антоновки и Катериновки. 

На Времовском направлении остановлено три атаки в районе Богоявленки и одну - вблизи Максимовки. 

На Ореховском направлении россияне дважды пытались продвинуться в районах Каменского и Новоданиловки.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла более 657 тысяч единиц живого состава. За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1230 террористов, а также уничтожили:

  • 15 танков;
  • 31 боевых бронированных машин;
  • 59 артиллерийских систем.

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