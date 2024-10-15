За сутки 196 боев, половина состоялась на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб
За прошедшие сутки, 14 октября, на линии фронта состоялось 198 боев. Половина из них зафиксирована на Покровском и Кураховском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по скоплениям живой силы противника, поражены три пункта управления и одно инженерное сооружение оккупантов", - пишет Генштаб.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении произошло две вражеских атаки в районе Тихого.
На Купянском направлении россияне совершили 26 атак в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Колесниковки, Голубовки, Петропавловки, Первомайского, Лозовой и Вишневого.
На Лиманском направлении отражено 37 атак. Основные усилия враг направлял в сторону Невского, где провел еще восемь атак.
На Северском направлении россияне три раза атаковали вблизи Верхнекаменского.
На Краматорском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборону в районах Орехово-Васильевки и Дилиевки.
На Торецком направлении россияне трижды атаковали неподалеку Щербиновки.
На Покровском направлении отбито 40 штурмов в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лысовка, Селидово, Гродовка, Новотроицкое и Новопавловка.
На Кураховском направлении россияне 50 раз пытались прорвать оборону наших войск. Наиболее активно враг действовал возле Георгиевки, Новодмитровки и Антоновки.
На Времовском направлении отбиты три вражеские атаки в районе Богоявленки.
На Ореховском направлении россияне дважды атаковали неподалеку Малой Токмачки и Новоданиловки.
На Приднепровском направлении враг совершил восемь атак.
Потери России в войне
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла 671,4 тысячи единиц личного состава. За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1210 оккупантов и уничтожили:
- 13 танков;
- 44 боевые бронированные машины;
- 9 артиллерийских систем и не только.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.