За сутки 191 боевое столкновение, половина боев состоялась на двух направлениях, - Генштаб
За минувшие сутки, 8 декабря, зафиксировано 191 боевое столкновение. Половина боев состоялась на Покровском и Кураховском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две наземные станции управления беспилотными летательными аппаратами", - пишет Генштаб.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении состоялось пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Высокая Яруга.
На Купянском направлении враг атаковал восемь раз неподалеку Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызово.
На Лиманском направлении россияне атаковали 28 раз вблизи Богуславки, Дружелюбовки, Копанки, Зеленого Гая, Заречного, Тернов, Ямполовки, Грековки, Надежды и Макеевки.
На Краматорском направлении зафиксировано три боя в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.
На Торецком направлении россияне совершили восемь атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Дилиевка, Леонидовка и Щербиновка.
На Покровском направлении остановлено 53 атаки в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Новый Труд, Желтое, Новотроицкое и Чумацкое.
На Кураховском направлении отбито 40 атак. Враг активно пытался продвинуться в районах Сонцовки, Старых Тернов, Максимильяновки, Дачного и не только.
На Времовском направлении остановлено 19 штурмов в районах Новоселки, Новодаровки, Сухих Ялов и Благодатного.
На Ореховском направлении россияне атаковали один раз в районе населенного пункта Нестерянка.
На Приднепровском направлении остановлено семь вражеских атак.
Потери России в войне
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла 754 590 военных. За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 540 террористов, а 680 получили ранения. В частности, было уничтожено:
- 18 боевых бронированных машин;
- 3 артиллерийские системы и не только.
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