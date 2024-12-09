За сутки 191 боевое столкновение, половина боев состоялась на двух направлениях, - Генштаб

За минувшие сутки, 8 декабря, зафиксировано 191 боевое столкновение. Половина боев состоялась на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две наземные станции управления беспилотными летательными аппаратами", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении состоялось пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Высокая Яруга.

На Купянском направлении враг атаковал восемь раз неподалеку Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызово.

На Лиманском направлении россияне атаковали 28 раз вблизи Богуславки, Дружелюбовки, Копанки, Зеленого Гая, Заречного, Тернов, Ямполовки, Грековки, Надежды и Макеевки.

На Краматорском направлении зафиксировано три боя в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.

На Торецком направлении россияне совершили восемь атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Дилиевка, Леонидовка и Щербиновка.

На Покровском направлении остановлено 53 атаки в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Новый Труд, Желтое, Новотроицкое и Чумацкое.

На Кураховском направлении отбито 40 атак. Враг активно пытался продвинуться в районах Сонцовки, Старых Тернов, Максимильяновки, Дачного и не только.

На Времовском направлении остановлено 19 штурмов в районах Новоселки, Новодаровки, Сухих Ялов и Благодатного.

На Ореховском направлении россияне атаковали один раз в районе населенного пункта Нестерянка.

На Приднепровском направлении остановлено семь вражеских атак.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла 754 590 военных. За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 540 террористов, а 680 получили ранения. В частности, было уничтожено: