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За сутки 166 боев, самая горячая ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 22 октября, на фронте состоялось 166 боевых столкновений. Более половины боев - на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили три пункта управления БпЛА, пять артиллерийских систем и два средства ПВО", - пишет Генштаб. 

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении состоялось пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении отражено 13 штурмовых действий россиян у Голубовки, Песчаного, Петропавловки, Колесниковки и Лозовой.

На Лиманском направлении россияне 14 раз атаковали неподалеку Грековки, Новомихайловки, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении отражена одна попытка захватчиков продвинуться вперед в направлении населенного пункта Бондарное.

На Покровском направлении враг совершил 56 штурмовых действий. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово.

На Кураховском направлении отражено 47 атак у Горняка, Новодмитровки, Острого, Катериновки и Антоновки. 

На Времовском направлении россияне десять раз штурмовали в направлении Богоявленки и Большой Новоселки.

На Ореховском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Состоялось одно боевое столкновение в районе Роботино.

На Приднепровском направлении четыре атаки россиян не имели успеха во время штурма оборонительных рубежей в островной зоне дельты Днепра.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 683 тысяч единиц личного состава. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1460 оккупантов, а также уничтожили:

  • 9 танков;
  • 30 боевых бронированных машин;
  • 51 Артиллерийская система.

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