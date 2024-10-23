За сутки 166 боев, самая горячая ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили три пункта управления БпЛА, пять артиллерийских систем и два средства ПВО", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении состоялось пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении отражено 13 штурмовых действий россиян у Голубовки, Песчаного, Петропавловки, Колесниковки и Лозовой.

На Лиманском направлении россияне 14 раз атаковали неподалеку Грековки, Новомихайловки, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении отражена одна попытка захватчиков продвинуться вперед в направлении населенного пункта Бондарное.

На Покровском направлении враг совершил 56 штурмовых действий. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово.

На Кураховском направлении отражено 47 атак у Горняка, Новодмитровки, Острого, Катериновки и Антоновки.

На Времовском направлении россияне десять раз штурмовали в направлении Богоявленки и Большой Новоселки.

На Ореховском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Состоялось одно боевое столкновение в районе Роботино.

На Приднепровском направлении четыре атаки россиян не имели успеха во время штурма оборонительных рубежей в островной зоне дельты Днепра.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 683 тысяч единиц личного состава. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1460 оккупантов, а также уничтожили: