В сутки 160 боевых столкновений. Генштаб рассказал об обновленной ситуации на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 160 боевых столкновений, наиболее ожесточенные бои происходили на Покровском направлении.

По уточненной информации, противник нанес пять ударов 15 ракетами и 95 авиаударов, сбросив 127 управляемых авиабомб. Кроме того, совершил более 4800 обстрелов, из них 143 - из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском направлении шли три боя вблизи Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении враг атаковал 14 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Глушковки.

На Лиманском направлении также произошло 14 боестолкновений. На Северском направлении произошло девять боевых столкновений.

Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Выемки и Спирного. На Краматорском направлении россияне атаковали 19 раз возле Ступочек, Часового Яра, Калиновки, Григорьевки, Предтечино.

На Торецком направлении происходило 14 боев. На Покровском направлении наши защитники отражали 58 вражеских штурмовых действий. Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки и Калинового.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 18 атак противника. На Времовском направлении российские захватчики восемь раз наступали в сторону Водяного, Угледара и Катериновки. Успеха не имели.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения неподалеку Новоандреевки и Щербаков. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.