За сутки 144 боя. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли два удара по скоплениям живой силы, вооружения и военной техники врага, а также поражены четыре склада боеприпасов", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал в районе населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении отбито 11 атак в районах Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки и не только.

На Лиманском направлении россияне девять раз атаковали вблизи населенных пунктов Екатериновка, Дружелюбовка, Невское, Терны и Торское.

На Северском направлении отбиты два штурма вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении россияне один раз пытались прорвать оборону в районе населенного пункта Предтечино.

На Торецком направлении отражено 11 атак неподалеку населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении отражено 24 штурма направления в районах населенных пунктов Луч, Лисовка, Сухой Яр, Пушкино, Желтое и Пустынка.

На Кураховском направлении россияне 37 раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении отражено 12 атак в районе населенных пунктов Макаровка, Янтарное, Ровнополь, Новодаровка.

На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения неподалеку Новоданиловки.

На Приднепровском направлении россияне совершили четыре атаки.

Потери России

По состоянию на сегодняшний день потери России в живой силе с начала полномасштабной войны превышают 717 тысяч единиц. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1520 российских террористов. Также было уничтожено: