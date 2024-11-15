За сутки 144 боя. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

За прошедшие сутки, 14 ноября, на линии фронта состоялось 144 боевых столкновения. Враг больше всего давил на Кураховском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли два удара по скоплениям живой силы, вооружения и военной техники врага, а также поражены четыре склада боеприпасов", - пишет Генштаб.
На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал в районе населенных пунктов Глубокое и Волчанск.
На Купянском направлении отбито 11 атак в районах Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки и не только.
На Лиманском направлении россияне девять раз атаковали вблизи населенных пунктов Екатериновка, Дружелюбовка, Невское, Терны и Торское.
На Северском направлении отбиты два штурма вблизи Верхнекаменского.
На Краматорском направлении россияне один раз пытались прорвать оборону в районе населенного пункта Предтечино.
На Торецком направлении отражено 11 атак неподалеку населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка.
На Покровском направлении отражено 24 штурма направления в районах населенных пунктов Луч, Лисовка, Сухой Яр, Пушкино, Желтое и Пустынка.
На Кураховском направлении россияне 37 раз пытались прорвать оборону наших войск.
На Времовском направлении отражено 12 атак в районе населенных пунктов Макаровка, Янтарное, Ровнополь, Новодаровка.
На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения неподалеку Новоданиловки.
На Приднепровском направлении россияне совершили четыре атаки.
По состоянию на сегодняшний день потери России в живой силе с начала полномасштабной войны превышают 717 тысяч единиц. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1520 российских террористов. Также было уничтожено:
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