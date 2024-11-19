За сутки 143 боя. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления БпЛА, артиллерийскую систему, два склада материально-технических средств, станцию РЭБ "Житель" и два других важных объекта врага", – пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении отбито шесть атак в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг шесть раз атаковал возле Кругляковки и Лозовой.

На Лиманском направлении россияне шесть раз атаковали неподалеку Новолюбовки, Торского и Белогоровки.

На Торецком направлении враг совершил четыре атаки неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении отбито 38 атак в районах населенных пунктов Миролюбовки, Луча, Лысовки и не только.

На Кураховском направлении отбито 30 атак возле Берестков, Сонцовки, Вознесенки, Дальнего, Елизаветовки, Катериновки и Антоновки.

На Времовском направлении россияне осуществили 14 штурмовых действий неподалеку Трудового, Раздольного, Макаровки, Ровнополя и Новодаровки.

На Приднепровском направлении отражено восемь атак, произошло восемь боевых столкновений с врагом в островной зоне дельты Днепра.

В Курской области отражено 22 штурмовых действия россиян.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) потеряла 724 050 единиц личного состава. Только за минувшие сутки, 18 ноября, Силы обороны ликвидировали в том же числе 1610 террористов. В частности было уничтожено: