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За сутки 143 боя. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 18 ноября, зафиксировано 143 боевых столкновения. Больше всего враг давил на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления БпЛА, артиллерийскую систему, два склада материально-технических средств, станцию РЭБ "Житель" и два других важных объекта врага", – пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении отбито шесть атак в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг шесть раз атаковал возле Кругляковки и Лозовой.

На Лиманском направлении россияне шесть раз атаковали неподалеку Новолюбовки, Торского и Белогоровки.

На Торецком направлении враг совершил четыре атаки неподалеку Торецка и Щербиновки. 

На Покровском направлении отбито 38 атак в районах населенных пунктов Миролюбовки, Луча, Лысовки и не только. 

На Кураховском направлении отбито 30 атак возле Берестков, Сонцовки, Вознесенки, Дальнего, Елизаветовки, Катериновки и Антоновки. 

На Времовском направлении россияне осуществили 14 штурмовых действий неподалеку Трудового, Раздольного, Макаровки, Ровнополя и Новодаровки.

На Приднепровском направлении отражено восемь атак, произошло восемь боевых столкновений с врагом в островной зоне дельты Днепра.

В Курской области отражено 22 штурмовых действия россиян.  

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) потеряла 724 050 единиц личного состава. Только за минувшие сутки, 18 ноября, Силы обороны ликвидировали в том же числе 1610 террористов. В частности было уничтожено: 

  • 17 танков; 
  • 33 боевые бронированные машины; 
  • 46 артиллерийских систем. 

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