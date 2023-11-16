За сутки 1330 россиян и более 315 тысяч с начала войны. Генштаб обновил потери

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 16 ноября, составили 1330 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 315 620 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 36 артсистем и 14 БПЛА и 40 автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.11.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба на утро 16 ноября, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и держат оборону в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений. В частности, как отмечают аналитики Института изучения войны, ВСУ продолжили ведение наступательных действий на Бахмутском направлении и продвинулись юго-восточнее Торецка и продвигаются на западе Запорожской области, атакуют на левом берегу Херсонской.
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