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За сутки 1330 россиян и более 315 тысяч с начала войны. Генштаб обновил потери

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 16 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 16 ноября, составили 1330 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 315 620 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 36 артсистем и 14 БПЛА и 40 автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 315620 (+1330) человек ликвидировано;
  • танков - 5388 (+11) ед.;
  • боевых бронированных машин - 10121 (+17) ед.;
  • артиллерийских систем - 7683 (+36) ед.;
  • РСЗО - 892 (+8) ед.;
  • средства ПВО - 585 (+3) ед.;
  • самолетов - 323 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5689 (+14) ед.;
  • крылатые ракеты - 1563 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 22 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10060 (+40) ед.;
  • специальная техника - 1084 (+1) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро 16 ноября, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и держат оборону в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений. В частности, как отмечают аналитики Института изучения войны, ВСУ продолжили ведение наступательных действий на Бахмутском направлении и продвинулись юго-восточнее Торецка и продвигаются на западе Запорожской области, атакуют на левом берегу Херсонской.

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Война в Украине