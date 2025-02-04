За сутки 110 боев, на Покровском направлении враг активно привлекал авиацию, - Генштаб

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления, три артиллерийские системы, а также две станции радиоэлектронной борьбы российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении Силы обороны отбили атаку в районе Волчанска.

На Купянском направлении состоялось 13 вражеских атак неподалеку Петропавловки, Песчаного и Загрызово.

На Лиманском направлении россияне атаковали четыре раза вблизи Новоегоровки, Тернов, Новолюбовки и Ямполовки.

На Северском направлении враг атаковал в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений в районах Часового Яра, Белой Горы, в направлении Предтечино и Ступочек.

На Торецком направлении россияне совершили 12 атак неподалеку населенных пунктов Крымское, Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении Силы обороны отбили 38 атак в районах населенных пунктов Малиновка, Новополтавка, Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка и не только. Противник активно задействовал на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Новопавловском направлении отбито шесть атак вблизи Константинополя, Раздольного и Нового Комара.

На Гуляйпольском направлении захватчики осуществили два наступательных действия в направлении Новоселки.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи Новоданиловки и Щербаков.

На Приднепровском направлении россияне восемь раз штурмовали позиции наших подразделений.

В Курской области отбито семь вражеских атак.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Россия потеряла почти 843 тысячи единиц личного состава. Только за минувшие сутки Силы обороны "отминусовали" еще 1270 оккупантов. Также было уничтожено: