За сутки 108 боев, враг активно действует на трех направлениях, - Генштаб

Российские обстрелы

От артобстрелов террористической армии пострадали ряд населенных пунктов Сумской и Харьковской областей, среди которых Павловка, Грабовское, Рожковичи, Дмитровка, Басовка и Тимофеевка.

Ситуация на фронтах

В Генштабе отметили, что сегодня оккупанты и дальше активно действуют на Кураховском, Покровском и Времиевском направлениях. Если подробно говорить, ситуация следующая.

На Харьковском направлении оккупанты проводят две атаки в районах Старицы и Волчанска, также захватчики сбросили авиабомбу на пригороды Харькова.

На Купянском направлении враг в течение дня два раза пытался продвинуться к нашим позициям в районах Кондрашовки и Зеленой Рощи.

На Лиманском направлении агрессор атаковал три раза в районах Тернов, Торского и Серебрянки. Один бой продолжается.

На Краматорском направлении наши защитники отбили одну атаку врага возле Ступочек. Еще в этой локации продолжается один бой. Враг нанес авиаудар четырьмя КАБами по Славянску.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации восемь раз атаковал позиции наших защитников в районах Торецка и Щербиновки, также нанес авиаудар в районе Константиновки.

Продолжаются бои на Покровском направлении, 15 раз за сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. Отражены атаки в районах Миролюбовки, Луча, Григорьевки, Селидового и Петровки. Пока еще продолжаются шесть боев в районах Луча, Крутого Яра, Сухого Яра, Селидового и Григоровки. Противник сбрасывал авиабомбы на Лисовку и Котлино.

Активность врага пока сохраняется и на Кураховском направлении. 39 раз за сегодняшний день здесь враг пытался прорвать нашу оборону. Наши воины отражали атаки противника в районах населенных пунктов Ильинка, Воздвиженка, Новоселидовка, Новодмитровка, Солнцовка, Максимилиановка, Дальнее и Екатериновка. В течение дня уже отбиты 19 атак, 20 атак оккупанта продолжаются.

На Времивском направлении агрессор 13 раз атаковал позиции наших защитников в районах Трудового, Константинопольского, Успеновки и Макаровки.

На Ореховском направлении оккупанты один раз пытались прорвать нашу оборону в районе Малой Токмачки, в то же время нанесли авиаудары по Темировке, Новодаровке и Зеленому Полю.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел четыре неудачных штурма, еще идет один бой. Противник атаковал Ольговку двенадцатью НАРами.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

"Украинские войска контролируют ситуацию и истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавили в Генштабе.