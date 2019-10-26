Добровольці знаходяться в Золотому зі зброєю нелегально, - ООС

Добровольці, з якими спілкувався президент Володимир Зеленський в Золотому Луганської області, знаходяться в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) зі зброєю нелегально. Про це повідомляє прес-центр ООС.

У прес-центрі нагадали, що Зеленський, перебуваючи у населеному пункті Золоте, сьогодні поспілкувався з людьми у військовій формі. Ці люди перебували в приватному будинку і представилися добровольцями. Проте, повідомляють в ООС, вони не є представниками силових відомств або Збройних сил України (ЗСУ), уповноважених перебувати і діяти в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Крім того, у законі про ООС чітко визначаються категорії, які можуть перебувати в районі ООС зі зброєю. Зокрема, люди, які спілкувалися Зеленським, не відносяться ні до однієї з наступних категорій і знаходяться в Золотому зі зброєю нелегально, порушуючи зазначений закон, чому надається належна правова оцінка.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Зеленський прибув на позиції українських добровольців в районі населеного пункту Золоте, де має відбутися розведення сил і засобів.