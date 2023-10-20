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Добровольно сотрудничал с оккупантами. В Харьковской области задержали вражеского пособника

Фото: в Харьковской области СБУ задержала вражеского пособника (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного вражеского пособника, который пошел на добровольное сотрудничество с российскими оккупантами после захвата части Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, фигурантом оказался бывший инженер Купянского управления магистральных газопроводов. Во время временной оккупации города он поддержал российских захватчиков и согласился возглавить созданное врагом местное газораспределительное предприятие.

На этой должности фигурант заставлял своих подчиненных рыть траншеи и строить другие фортификационные укрепления для оккупантов. Кроме того, он подсказывал командованию российскими войсками локации для замаскированного хранения их бронетехники и боеприпасов на территории района.

Также пособник врага принимал участие в подготовке объектов оккупационных органов и военных группировок РФ к отопительному сезону в прошлом году.

После освобождения Купянска мужчина пытался "залечь на дно", чтобы избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Приговоры предателям Украины

Напомним, ранее жителя Бахмута приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену. Он сдавал россиянам позиции украинских военных, а также вербовал шпионов для сотрудничества с ФСБ.

Также сообщалось, что жительница Хмельницкой области помогла РФ нанести удар по Полонской общине. Ее приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену.

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