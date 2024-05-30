RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Добровольные взносы в Пенсионный фонд: как это работает и зачем нужно

Фото: добровольные взносы в ПФУ можно платить за получение пенсии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине ежегодно увеличивается страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию в 60 лет. Украинцы могут платить его добровольно, даже если этого не делает работодатель.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на пресс-службу ПФУ.

Введенный с 2023 года новый механизм добровольного участия граждан в общеобязательном государственном пенсионном страховании позволяет платить взносы за себя или в пользу третьих лиц быстро, без бумажной волокиты и посещения государственных учреждений.

Платить добровольный взнос в ПФУ можно вне зависимости от того, где находится человек.

Условия уплаты взносов

По данным ПФУ, основными условиями для добровольного участия являются:

  • наличие в реестре Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования информации о человеке, в пользу которого поступает взнос, и то, что он не является пенсионером.

То есть добровольное участие может принимать человек, который хотя бы раз был трудоустроен и за него работодателем официально уплачен ЕСВ, и в месяце уплаты добровольных взносов он не был пенсионером.

При этом периодичность и размер уплаты добровольных взносов определяется самостоятельно исходя из финансовых возможностей.

Для того, чтобы в страховой стаж был включен полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса, который составляет 22% от минимальной заработной платы (с 1 апреля 2024 года - 1 760 грн).

Чтобы воспользоваться возможностью добровольного участия, необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины на сайте ПФУ в электронной форме.

В личном кабинете нужно выбрать опцию "Договор на добровольное участие", заполнить форму, подписать договор о добровольной уплате страховых взносов с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и уплачивать добровольный взнос в течение периода, определяемого для себя человеком.

Более подробно ознакомиться с информацией о заключении договора на добровольное участие можно в видеоинструкции.

 

Напомним, что для выхода на пенсию по достижении возраста 60 лет в 2024 году необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа. Ежегодно страховой стаж увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсии в УкраинеПенсия в Украине