"Добропілля-Видобуток" запустило роботу завдяки стартовому продажу вугілля на біржі, - Коваль
Продаж вугільної продукції ДП "Добропілля-Видобуток" 22 січня в обсязі 330 тис. т на майданчику "Української енергетичної біржі" дав можливість залучити кошти для купівлі виробничих матеріалів та забезпечити успішний старт роботи нового вугледобувного держпідприємства.
Про це в коментарі для ExPro повідомив директор держпідприємства Олександр Коваль.
"Вони (торги - ред.) дали кошти, щоб забезпечити виробничий процес… Ми не зірвали запуск і вийшли на біржу, щоб мати можливість для старту", - сказав він.
За словами Коваля, реалізація вугілля на торгах УЕБ забезпечила підприємство коштами для купівлі виробничих матеріалів.
"Нам потрібно було з першого дня забезпечувати виробництво. Вуглевидобуток - дуже матеріально затратний процес, є нормований матеріал, такий як зубки, деревина, метал, мастила… десь це потрібно брати? Тому, ми вирішили вийти на біржу для того, щоб знайти покупця, який міг би нам заплатити попередню оплату", - додав керівник підприємства.
Також отримані від продажу вугілля кошти були спрямовані на виплату заробітної плати.
"5 лютого ми виплатили заробітну плату. Практично у нас не було такого великого обсягу відвантаження. Для того, щоб заплатити податки, для того, щоб був резерв і сплатити тариф залізниці, ми здійснили продаж", - сказав Коваль.
Директор вважає дані торги дуже успішними і повідомив, що "Добропілля-Видобуток" продовжить практику реалізації вугілля на аукціонах УЕБ.
Нагадаємо, 22 січня на майданчику УЕБ держпідприємство "Добропілля-Видобуток" продало весь виставлений обсяг газового вугілля (330 тис. т) за цінами 2340 грн/т (300 тис. т) та 2304 грн/т (30 тис.т) на загальну суму 771,1 млн грн.
25 січня завершився процес передачі управління державними шахтами "Добропіллявугілля" від ДТЕК, який орендував їх останні 9 років, до державної компанії.
За 9 попередніх років ДТЕК інвестував в державні шахти 400 млн доларів США, завдяки чому продуктивність шахт і собівартість видобутку стали найнижчими серед усіх державних шахт.