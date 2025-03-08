В Доброполье уже почти полсотни раненых в результате атаки РФ

Обстрел Доброполья

В пятницу, 7 марта, российские войска массированно обстреляли Доброполье в Донецкой области.

Обстрел вызвал значительные разрушения. Во время тушения пожара спасатели подверглись повторному обстрелу, что привело к повреждению пожарного автомобиля.

Реагируя на обстрел Доброполья, президент Владимир Зеленский заявил, что такие удары показывают неизменность целей России. Поэтому, по его словам, очень важно продолжать делать все для защиты жизни, укреплять ПВО и усиливать санкции против России.

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