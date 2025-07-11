Удобрения не нужны! Какой очень простой метод повышает урожай картофеля вдвое

Уже скоро придет время собирать картофель и каждому огороднику хочется получить большой урожай. Какие есть необычные методы его повышения кроме использования удобрений?
РБК-Украина предлагает попробовать интересный и очень простой способ улучшить качество и количество картофеля.
Многие огородники не придают большого значения ботве картофеля, хотя именно от нее часто зависит качество и сохранность урожая. Чтобы получить большие, здоровые клубни, недостаточно просто поливать и подкармливать растение - важно вовремя принять дополнительные меры.
Одна из них - скашивание картофельной ботвы перед сбором урожая. Эта процедура помогает лучше сформировать кожуру на клубнях, уменьшить риск заболеваний и подготовить корнеплоды к длительному хранению.
Ботва часто выглядит зеленой и сочной, но это не значит, что ее надо оставлять до момента выкапывания. Опытные огородники скашивают ее заблаговременно, чтобы дать картофелю окрепнуть. Главное - сделать это правильно и в нужный момент.
В период активного роста картофельное растение тратит силы на развитие и наземной части, и клубней. Если оставить ботву до конца сезона, питательные вещества будут распределяться неравномерно.
Скашивание заставляет растение перенаправить все ресурсы в корнеплоды. Кроме того, срезанная ботва снижает риск заражения фитофторозом - опасным грибковым заболеванием, которое уничтожает урожай буквально за несколько дней.
Кожура клубней через неделю после скашивания становится тверже, благодаря чему картофель лучше сохраняется зимой. Особенно актуально это для среднеспелых и поздних сортов. Еще один плюс - в сухой почве, которая успевает немного подсохнуть за это время, картофель лучше выкапывается и меньше травмируется.
Лучший момент для скашивания - за 7-10 дней до планируемого сбора урожая. Если это сделать раньше, клубни могут не успеть доформироваться, а позже - потерять часть пользы.
Ориентиром может быть желтение листьев: когда пожелтело более 70% ботвы, пора браться за косу. Не стоит оставлять скошенную ботву на поле - лучше вынести ее или сжечь, ведь она может содержать споры болезней.
Для поздних сортов важно успеть до первых осенних заморозков - обрезают ботву за три недели до возможных морозов. Оставленный в почве картофель не поливают после скашивания, чтобы не спровоцировать загнивание.
Не забывайте: ботва непригодна для корма животным - она содержит токсины, которые могут вызвать отравление.
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При написании материала использовались следующие источники: материалы сайтов Gardeners Path и How Stuff Works.