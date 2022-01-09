Дістався до системи оповіщення. У Чернівцях п'яний чоловік уночі включав сирени

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МБ .

За даними правоохоронців, чоловік був дуже п'яний. На нього склали протоколи.

"Патрульні склали на нього адмінматеріали за ст.178 КУпАП (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) та ст. 182 КУпАП (Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту від шкідливого впливу шуму або правил дотримання тиші у населених пунктах та громадських місцях)", - зазначили у поліції.