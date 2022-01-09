Добрался до системы оповещения. В Черновцах пьяный мужчина ночью включал сирены

В Черновцах правоохранители задержали пьяного мужчину. Он ночью включал сирены системы оповещения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МБ.
По данным правоохранителей, мужчина был сильно пьян. На него составили протоколы.
"Патрульные составили на него админматериалы по ст.178 КУоАП (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) и ст. 182 КУоАП (Нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов относительно защиты населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах)", - отметили в полиции.
Напомним, в Киеве отменили включение звуковых сирен.