UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Добрался до системы оповещения. В Черновцах пьяный мужчина ночью включал сирены

Автор: Иванна Шовкун

В Черновцах правоохранители задержали пьяного мужчину. Он ночью включал сирены системы оповещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МБ.

По данным правоохранителей, мужчина был сильно пьян. На него составили протоколы.

"Патрульные составили на него админматериалы по ст.178 КУоАП (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) и ст. 182 КУоАП (Нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов относительно защиты населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и ​​общественных местах)", - отметили в полиции.

Напомним, в Киеве отменили включение звуковых сирен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черновцы