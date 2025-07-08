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Сутки адских штурмов: более 130 боев и непрерывные атаки на Покровском направлении

Украина, Вторник 08 июля 2025 00:57
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Сутки адских штурмов: более 130 боев и непрерывные атаки на Покровском направлении Иллюстративное фото: бои на линии фронта (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

На фронте воины ВСУ мужественно отражают массированные удары врага, сдерживая наступление на ключевых позициях. При этом настоящий ад на Покровском и Лиманском направлениях - за сутки там зафиксировано более 130 столкновений и рекордное количество атак дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Так, оперативная информация по состоянию на 22:00 7 июля 2025 года свидетельствует о том, что масштабные бои не утихают по всей линии фронта.

Всего за сутки было зафиксировано 137 боевых столкновений, в которых украинские защитники решительно отражали атаки врага.

Кроме того, российские войска совершили два ракетных и 48 авиационных ударов, выпустив пять ракет и сбросив 69 управляемых бомб. Для поражения украинских позиций оккупанты применили 1213 дронов-камикадзе и совершили более 4500 обстрелов по военным объектам и населенным пунктам.

Несмотря на массированные атаки, украинские силы продолжают эффективно сдерживать врага, нанося ему значительные потери и не давая ему реализовать свои планы наступления.

Ситуация по направлениям фронта

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 8 боевых столкновений с российскими захватчиками. Враг нанес 6 авиаударов, сбросив 11 управляемых бомб, а также совершил 286 обстрелов, в том числе 3 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 16 раз атаковал в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного, Красного Первого, Каменки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении враг предпринял две попытки наступления в районах Голубовки и Загрызово.

На Лиманском направлении украинские силы обороны отбили 27 штурмов в районах Нового Мира, Редкодуба, Зеленой Долины, Торского, Серебрянского леса, а также в направлениях Серебрянки, Ольговки и Григорьевки. Еще 6 боестолкновений продолжаются.

На Северском направлении враг трижды атаковал в районах Григорьевки и Выемки.

На Краматорском направлении противник совершил 5 атак в направлениях Николаевки, Маркового, Предтечино и Белой Горы. Все атаки были отбиты.

На Торецком направлении произошло 3 боевых столкновения, враг пытался штурмовать позиции у Дилиевки.

На Покровском направлении враг совершил 46 атак в районах Попова Яра, Разино, Миролюбовки, Новоэкономического, Лисовки, Шевченко, Новоукраинки, Звирово, Удачного, Новосергиевки, Котляровки, Орехового и Алексеевки.

Бои на этом направлении продолжаются постоянно, украинские защитники сдерживают натиск. По предварительным данным, обезврежено 209 оккупантов (78 - безвозвратно), уничтожено автомобиль, 10 мотоциклов, 2 квадроцикла, 2 артиллерийские системы, 19 БПЛА, станцию наблюдения "Муром-М", 2 спутниковых терминала и 3 антенны управления БПЛА. Поражены также 2 автомобиля, мотоцикл и 4 артсистемы.

На Новопавловском направлении отражено 17 атак в районах Поддубного, Федоровки, Воскресенки, Ялты, Шевченко, Новоселки, Свободного Поля и Новополя. Пять боестолкновений продолжаются.

На Гуляйпольском направлении успешно отбито 2 вражеских штурма вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении отражено 4 атаки в районах Каменского и в направлении Малой Токмачки.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним, российские войска вечером 7 июля нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Сумском районе. В результате атаки часть жителей остались без света.

А вот в результате российской атаки дронов на Харьков, которая состоялась сегодня, 7 июля, утром, пострадали 82 человека.

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